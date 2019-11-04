بالفيديو... العهد يحقق أول لقب قاري في تاريخ لبنان

توج فريق العهد اللبناني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعدما تغلب على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسجل لاعب خط الوسط الغاني يوسف يعقوبو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 .

وخاض الفريق الكوري المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 26، إثر طرد حارس المرمى إن تاي سونج.

هدف ⚽️



وأخيرا الفرج يأتي عن طريق عيسى ياكوبو!



25 أبريل 0 العهد 1#AFCCupFinal pic.twitter.com/5JxQgdBarL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 4, 2019

وتوج العهد بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، كما بات أول فريق لبناني يحرز لقبا قاريا، حيث لم يسبق لأندية لبنان بأي بطولة قارية.

وقدم العهد اللبناني عروضا مميزة في البطولة هذا العام، حيث خاض 11 مباراة دون أي خسارة، وحقق سبعة انتصارات وأربعة تعادلات.