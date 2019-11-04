بالفيديو... العهد يحقق أول لقب قاري في تاريخ لبنان

وسجل لاعب خط الوسط الغاني يوسف يعقوبو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 .
وخاض الفريق الكوري المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 26، إثر طرد حارس المرمى إن تاي سونج.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 4, 2019
وأخيرا الفرج يأتي عن طريق عيسى ياكوبو!
25 أبريل 0 العهد 1#AFCCupFinal pic.twitter.com/5JxQgdBarL
وتوج العهد بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، كما بات أول فريق لبناني يحرز لقبا قاريا، حيث لم يسبق لأندية لبنان بأي بطولة قارية.
#كأس_الاتحاد_الآسيوي ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 4, 2019
فخر للبنان وفخر للعرب 🎉#AFCCupFinal pic.twitter.com/tXphr47PWk
وقدم العهد اللبناني عروضا مميزة في البطولة هذا العام، حيث خاض 11 مباراة دون أي خسارة، وحقق سبعة انتصارات وأربعة تعادلات.
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