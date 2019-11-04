بالصور... تركي آل الشيخ يزور الخطيب مرتديا قميص الأهلي

قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بزيارة منزل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مساء اليوم الاثنين، للاطمئنان على صحته عقب خضوعه لجراحة في الظهر.

وقام آل الشيخ بنشر صور له مع الخطيب، مرتديا قميص الأهلي، معلقا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير. تشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

وشهدت الفترة الأخيرة عدد من المبادرات من جانب آل الشيخ لمحو الخلافات مع الأهلي وجماهيره، وأرسل أحد معاونيه لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه.

ومن جانبه أصدر النادي الأهلي بيانا، جاء فيه "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للإطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".

وأكمل البيام "وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الإحترام المتبادل والإستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء".

وأضاف البيان "عبر الكابتن محمود الخطيب عن إمتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ وإهتمامه بالإطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه".

وأتم البيان "كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم. وانتهى بالترتيب للقاء عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد".