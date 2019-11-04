صحيفة تكشف سبب رفض ليفربول الإقامة في فندق قطري فخم

ومن المقرر أن يتوجه نادي ليفربول إلى قطر منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وكانت صحيفة "الغارديان" قد فجرت القضية في وقت سابق، زاعمة أن العمال الذين يعملون في الفندق الفخم يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وكذلك يعملون في أوضاع مخالفة لقوانين العمل.
وأوضحت "الغارديان"، أن حراس الأمن يعملون 12 ساعة يوميا في درجات حرارة تبلغ 45 درجة مئوية، ولا تتجاوز رواتبهم 240 جنيهاً إسترلينيا شهريا (1128 ريالا قطريا) وهو أقل من الحد الأدنى للأجور في الدوحة (2189 ريالا).
ومن المتوقع أن يؤدي قرار نادي ليفربول إلى زيادة التدقيق في ملف تعامل قطر مع العمال المهاجرين، والذين يعمل أغلبهم في مشاريع تتعلق بكأس العالم 2022.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)