أحداث مؤسفة في نهاية مباراة بين الأهلي والزمالك... فيديو

إذ وقعت مناوشات بين لاعبي الفريقين في نهاية المبارة، بعدما مرر لاعب النادي الأهلي إيهاب أمين، الكرة بين قدمي منافسه في الزمالك مصطفى مشعل، وهو ما اعتبره أعضاء الزمالك الحركة بـ"الاستعراض غير المبرر".

غضب كبير للاعبي الزمالك وجهازة الفني بعد تمرير الكرة من لاعب الأهلي إيهاب أمين بين قدمي لاعب الزمالك 🏀🏀pic.twitter.com/RHxwBKH5xi — Yallakora (@Yallakoranow) November 5, 2019

​وبعد انتهاء المباراة، اتجه لاعبو والجهاز الفني لنادي الزمالك نحو اللاعب ليتدخل زملائه بفريق الأهلي لتحدث مناوشات بين الطرفين.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بنتيجة 92-80 في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.