مدرب ليفربول ساخرا: قد نطلب من أستون فيلا اللعب بدلا مننا في قطر

أطلق يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تصريحات ساخرة، تحدث فيها عن إمكانية طلب إدارة ناديه من أستون فيلا اللعب في قطر بدلا من فريقه.

جاءت تعليقات كلوب، وفقا لما نشره موقع "يورو سبورت"، بسبب جدول المباريات المزدحم التي وضعته رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق أستون فيلا يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يخوض يوم 18 ديسمبر مباراة في نصف نهائي ببطولة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية "الدوحة".

وقال مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي: "ربما علينا أن نطلب من أستون فيلا الذهاب إلى قطر لخوض مباراتنا هناك".

وتابع بقوله "من المبكر الحديث عن ذلك، لكن ليفربول يعرف كيف سيتعامل مع القضية".

واستمر قائلا "طرحنا اقتراحات عديدة لحل تلك الأزمة، لكنها اختلقت بدورها مشاكل أكثر منها حلولا".

واستطرد "ليفربول لا يرغب في اختلاق المشاكل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو مع رابطة المحترفين الإنجليزية".

😂 Asked @AVFCOfficial to go to Qatar.



🤔 Working out the logistics for 2 games in 2 days.



🏆 Jurgen Klopp on the fixture congestion for @LFC. pic.twitter.com/lrZshTGIZf — SPORF (@Sporf) November 6, 2019

​وقال مدرب ليفربول "فرصة اللعب في مونديال الأندية لا تأتي إلى مرة واحدة في كل 5 ملايين مرة، وذلك كون أن المشاركة في هذه البطولة تقتصر على الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن ليفربول كان قد أصدر بيانا أعلن فيه أن المدرب الألماني سيلعب بتشكيلة اللاعبين الصاعدين أمام أستون فيلا، وبالفريق الأول في مونديال الأندية.