بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس ولوكومتيف موسكو 2-1 في دوري أبطال أوروبا

خطف يوفنتوس فوزا قاتلا من أنياب نظيره لوكوموتيف موسكو بنتيجة (2-1)، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل آرون رامزي هدف يوفنتوس الأول بالدقيقة 4، وعادل أليكسي ميرانشوك النتيجة للوكوموتيف موسكو بالدقيقة 12، قبل أن يسجل دوجلاس كوستا هدف الفوز القاتل لليوفي بالدقيقة 93.

دوري ابطال اوربا : لوكوموتيف 1 - 2 يوفنتوس | اهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/RHOrYtA1OP — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 6, 2019

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط بصدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط.

ويؤكد يوفنتوس تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.