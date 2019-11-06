بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس ولوكومتيف موسكو 2-1 في دوري أبطال أوروبا

سجل آرون رامزي هدف يوفنتوس الأول بالدقيقة 4، وعادل أليكسي ميرانشوك النتيجة للوكوموتيف موسكو بالدقيقة 12، قبل أن يسجل دوجلاس كوستا هدف الفوز القاتل لليوفي بالدقيقة 93.
دوري ابطال اوربا : لوكوموتيف 1 - 2 يوفنتوس | اهداف المباراة HD— اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 6, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط بصدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط.
ويؤكد يوفنتوس تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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