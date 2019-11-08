"كاف" يكشف عن أسباب فسخ التعاقد مع لاغاردير

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أسباب فسخ التعاقد مع شركة "لاغاردير" الفرنسية، المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف.

وقال "كاف" في بيانه: "بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الأول، من قبل لاغاردير سبورتس (لاغاردير) فيما يتعلق باتفاقية الوكالة الموقعة في عام 2016 (اتفاق) بين اتحاد كرة القدم الأفريقية (CAF) ولاغاردير، يرغب الاتحاد الأفريقي في توضيح ما يلي"، بحسب ما نقله موقع "بوابة الأهرام".

وتابع البيان: "في عام 2017، وجدت هيئة المنافسة المصرية (ECA) أن الاتفاقية خرقت قواعد المنافسة المصرية لأنه تم تعيين لاغاردير كوكيل حصري لـ "كاف" لحقوق التسويق والإعلام لمدة 20 عامًا دون انقطاع دون أي مناقصة مفتوحة، وبموجب القرار نفسه، أعلنت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية لاغية وباطلة وفرضت عددًا من سبل الانتصاف على CAF. وشملت هذه العلاجات الالتزام بإنهاء الاتفاقية على الفور وتعليق آثارها داخل السوق المصرية".

وأضاف: "ثم أصدرت المحاكم الاقتصادية في القاهرة حكمين في 2018-2019 (قضيتان رقم 397/2017 ورقم 434/2019) حيث عثرا على المسئولين السابقين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الرئيس السابق عيسى حياتو، والأمين العام السابق، هشام العمراني الذين وقعوا على الاتفاقية مذنبين بسلوك مخالف للاحتيال والتزوير، وفرضوا غرامة قدرها 500 مليون جنيه على كل منهم. عند الاستئناف، تم تخفيض الغرامة إلى 200 مليون جنيه وتم اعتبار CAF مسئولا بشكل مشترك عن دفع هذه الغرامة".

واستكمل: "أخيرا، في عام 2017، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ("CCC") بتقييم أن الاتفاقية تنتهك لوائح مسابقة CCC. وأوصت بفرض عقوبة مالية على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واعتماد بعض سبل الانتصاف، بما في ذلك إنهاء الاتفاقية".

وأنهى "كاف" بيانه: "بالنظر إلى التطورات المذكورة أعلاه، لم يكن لدى CAF خيار سوى إنهاء الاتفاقية. أوضحت CAF مرارًا وتكرارًا لـ لاغاردير، بما في ذلك في اجتماع عقد هذا الأسبوع، أن إنهاء الاتفاقية لم يكن "قرارا من جانب واحد" كما تم عرضه بشكل خاطئ في البيان الصحفي الأخير الصادر عن لاغاردير. إنهاء الاتفاقية هو النتيجة القانونية لقرار اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأحكام المحاكم المصرية والتوصيات والقرارات الوشيكة الصادرة عن لجنة التنسيق المركزية".

ودعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاغاردير لمناقشة الخطوات التالية المناسبة والتعاون لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الرعاة وأصحاب التراخيص ومشجعي كرة القدم فيما يتعلق بالمسابقات الحالية. لم يرفع لاغاردير CAF بهذه الدعوة.

يذكر أن العقد بين الطرفين ساريا حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار أمريكي. وعارضت شركة "لاغاردير" من خلال بيان رسمي قرار فسخ التعاقد بشدة، مؤكدةً أنه غير مبرر وتم اتخاذه من جانب واحد.