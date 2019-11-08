Widgets Magazine
تسجيل
14:39 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث

    "كاف" يكشف عن أسباب فسخ التعاقد مع لاغاردير

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أسباب فسخ التعاقد مع شركة "لاغاردير" الفرنسية، المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف.

    وقال "كاف" في بيانه: "بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الأول، من قبل لاغاردير سبورتس (لاغاردير) فيما يتعلق باتفاقية الوكالة الموقعة في عام 2016 (اتفاق) بين اتحاد كرة القدم الأفريقية (CAF) ولاغاردير، يرغب الاتحاد الأفريقي في توضيح ما يلي"، بحسب ما نقله موقع "بوابة الأهرام".

    رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عيسى حياتو
    © AP Photo / Michael Probst
    الكاف يلاحق حياتو قضائيا بسبب عقود "لاغاردير"
    وتابع البيان: "في عام 2017، وجدت هيئة المنافسة المصرية (ECA) أن الاتفاقية خرقت قواعد المنافسة المصرية لأنه تم تعيين لاغاردير كوكيل حصري لـ "كاف" لحقوق التسويق والإعلام لمدة 20 عامًا دون انقطاع دون أي مناقصة مفتوحة، وبموجب القرار نفسه، أعلنت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية لاغية وباطلة وفرضت عددًا من سبل الانتصاف على CAF. وشملت هذه العلاجات الالتزام بإنهاء الاتفاقية على الفور وتعليق آثارها داخل السوق المصرية".

    وأضاف: "ثم أصدرت المحاكم الاقتصادية في القاهرة حكمين في 2018-2019 (قضيتان رقم 397/2017 ورقم 434/2019) حيث عثرا على المسئولين السابقين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الرئيس السابق عيسى حياتو، والأمين العام السابق، هشام العمراني الذين وقعوا على الاتفاقية مذنبين بسلوك مخالف للاحتيال والتزوير، وفرضوا غرامة قدرها 500 مليون جنيه على كل منهم. عند الاستئناف، تم تخفيض الغرامة إلى 200 مليون جنيه وتم اعتبار CAF مسئولا بشكل مشترك عن دفع هذه الغرامة".

    واستكمل: "أخيرا، في عام 2017، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ("CCC") بتقييم أن الاتفاقية تنتهك لوائح مسابقة CCC. وأوصت بفرض عقوبة مالية على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واعتماد بعض سبل الانتصاف، بما في ذلك إنهاء الاتفاقية".

    وأنهى "كاف" بيانه: "بالنظر إلى التطورات المذكورة أعلاه، لم يكن لدى CAF خيار سوى إنهاء الاتفاقية. أوضحت CAF مرارًا وتكرارًا لـ لاغاردير، بما في ذلك في اجتماع عقد هذا الأسبوع، أن إنهاء الاتفاقية لم يكن "قرارا من جانب واحد" كما تم عرضه بشكل خاطئ في البيان الصحفي الأخير الصادر عن لاغاردير. إنهاء الاتفاقية هو النتيجة القانونية لقرار اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأحكام المحاكم المصرية والتوصيات والقرارات الوشيكة الصادرة عن لجنة التنسيق المركزية".

    ودعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاغاردير لمناقشة الخطوات التالية المناسبة والتعاون لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الرعاة وأصحاب التراخيص ومشجعي كرة القدم فيما يتعلق بالمسابقات الحالية. لم يرفع لاغاردير CAF بهذه الدعوة.

    يذكر أن العقد بين الطرفين ساريا حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار أمريكي. وعارضت شركة "لاغاردير" من خلال بيان رسمي قرار فسخ التعاقد بشدة، مؤكدةً أنه غير مبرر وتم اتخاذه من جانب واحد.

    انظر أيضا:

    ضربة كفيلة بتعطيل حاملات الطائرات الأمريكية كافة
    تويتر يحظر كافة حسابات قناة المنار التابعة لـ "حزب الله"
    لبنان... هل الورقة الإصلاحية كافية لتهدئة الشارع الغاضب
    انسحاب كافة عناصر تنظيم "قسد" من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا
    بديلا عن الكاميرون... دولة عربية تتلقى رسالة من "الكاف" بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2021
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, أخبلر, كاف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مخ الناتو يفارق الحياة
    مخ الناتو يفارق الحياة
    من يحكم الجزائر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك