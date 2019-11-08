تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة مالي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة مالي، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد قليل، على ملعب القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمد صبحي، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي".

وضم التكشيل "الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن، والهجوم: مصطفى محمد".

تشكيل منتخبي مصر ومالي الأولمبي pic.twitter.com/q9TPSfQ8ia — sooonews (@sooonews) November 8, 2019

وفي سياق متصل أعلن فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مصر.

وضم تشكيل مالي "حراسة المرمي: يوسف كويتا، وخط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو".

وفي خط الوسط "بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني"، وخط الهجوم: إبراهيما كوني.