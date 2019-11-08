تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة مالي

وجاء التشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمد صبحي، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي".
وضم التكشيل "الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن، والهجوم: مصطفى محمد".
تشكيل منتخبي مصر ومالي الأولمبي pic.twitter.com/q9TPSfQ8ia
— sooonews (@sooonews) November 8, 2019
وفي سياق متصل أعلن فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مصر.
وضم تشكيل مالي "حراسة المرمي: يوسف كويتا، وخط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو".
وفي خط الوسط "بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني"، وخط الهجوم: إبراهيما كوني.
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