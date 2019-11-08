بالصور... افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، اليوم الجمعة، افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

ونقل صبحي للحضور، تحية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بالحضور، وإشادته باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتنطلق في السابعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بمواجهة مصر الأولمبي ونظيره المالي.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات إلي أولمبياد طوكيو 2020.

© Sputnik . Derar Khamis افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، استاد القاهرة الدولي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

ويشارك منتخب مصر الأولمبي في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH جمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

وتقام البطولة في العاصمة المصرية القاهرة، إذ يستضيف ملعبان مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهما استاد القاهرة واستاد السلام، إذ يتسع استاد القاهرة الدولي لنحو 75 ألف مشجع، فيما يتسع استاد السلام الدولي لنحو 30 ألف مشجع.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى، التي تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.