بالفيديو والصور... إصابة نجم منتخب مصر واللاعب ينهمر باكيا

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "ناصر ماهر لم يستطع استكمال المباراة أمام مالي".
وأضاف "خرج ناصر ماهر في الدقيقة 15، متأثرا بإصابته ليجري المنتخب المصري تغييره الأول اضطراريا".
#كرة_القدم ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019
سلامات 🙌
إصابة ناصر ماهر في الدقيقة الـ 11 ونزول عمار حمدي بدلاً منه..#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/X1Rziid5w9
وتابع "دفع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري بعمار حمدي بديلًا لناصر، الذى خرج إلى غرف خلع الملابس بصحبة طبيب المنتخب".
وفي السياق، قال طبيب المنتخب المصري إن "اللاعب تعرض لإصاية في الكتف وسيخضع للأشعة اليوم للإطمئنان على جاهزيته للمباريات المقبلة".
🔴 ناصر ماهر يغادر الملعب مصابا وعمار حمدي بديلا له 🇪🇬🏆 #ادعم_المنتخب_الاوليمبي#Efa #Efasocial #AFCON_U23 pic.twitter.com/HU6yClSjkq— EFA.eg (@EFA) November 8, 2019
وانهمر ناصر ماهر في البكاء، أثناء خروجه من ملعب استاد القاهرة مصابا.
ناصر ماهر خرج من الملعب باكيًا بعد تعرضه للإصابة 😭 pic.twitter.com/AvbsXSqpE8— Ahmed Kuba 📺 ⚽🇪🇬 (@ahmedkuba86) November 8, 2019
ويلعب الآن المنتخب المصري الأوليمبي مع نظيره المالي على ملعب استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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