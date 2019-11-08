بالفيديو والصور... إصابة نجم منتخب مصر واللاعب ينهمر باكيا

أصيب صانع ألعاب المنتخب المصري الأوليمبي، ناصر ماهر، بعد كرة مشتركة مع لاعب مالي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "ناصر ماهر لم يستطع استكمال المباراة أمام مالي".

وأضاف "خرج ناصر ماهر في الدقيقة 15، متأثرا بإصابته ليجري المنتخب المصري تغييره الأول اضطراريا".

وتابع "دفع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري بعمار حمدي بديلًا لناصر، الذى خرج إلى غرف خلع الملابس بصحبة طبيب المنتخب".

وفي السياق، قال طبيب المنتخب المصري إن "اللاعب تعرض لإصاية في الكتف وسيخضع للأشعة اليوم للإطمئنان على جاهزيته للمباريات المقبلة".

وانهمر ناصر ماهر في البكاء، أثناء خروجه من ملعب استاد القاهرة مصابا.

ناصر ماهر خرج من الملعب باكيًا بعد تعرضه للإصابة 😭 pic.twitter.com/AvbsXSqpE8 — Ahmed Kuba 📺 ⚽🇪🇬 (@ahmedkuba86) November 8, 2019

ويلعب الآن المنتخب المصري الأوليمبي مع نظيره المالي على ملعب استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.