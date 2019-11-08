مصطفى محمد يحصل على لقب رجل مباراة مصر أمام مالي

وكان منتخب مصر الأوليمبي، قد تغلب على مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد في الدقيقة 29 من زمن المباراة.
وعقب فوزه بلقب أفضل لاعب في المباراة، قال مصطفى محمد: "المواجهة كانت صعبة للغاية، لأنه افتتاح بطولة قارية".
وتابع "اللاعبون لن يفرحوا بالفوز في المباراة الأولى، وسنحاول العبور والتأهل، لتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل للأولمبياد".
Total's Man of the Match, Egypt's goalscorer Mostafa Mohamed 🇪🇬#TotalAFCONU23 pic.twitter.com/bvCQeBEfGa— CAF (@CAF_Online) November 8, 2019
وشدد مهاجم الزمالك على أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يدرس المنافسين بصورة جيدة، ويضع الخطة المناسبة والكل على قلب رجل واحد لعبور المجموعات أولا ثم التفكير في اللقب الإفريقي.
ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الأولى بالبطولة برفقة مالي وغانا والكاميرون.
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