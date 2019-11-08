مصطفى محمد يحصل على لقب رجل مباراة مصر أمام مالي

حصل مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأوليمبي، على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي، التي جرت مساء اليوم الجمعة.

وكان منتخب مصر الأوليمبي، قد تغلب على مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH مصطفى محمد لاعب المنتخب الأوليمبى المصري يحتفل بهدف فريقه الأول أمام مالي، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، 8 نوفمبر 2019

وعقب فوزه بلقب أفضل لاعب في المباراة، قال مصطفى محمد: "المواجهة كانت صعبة للغاية، لأنه افتتاح بطولة قارية".

وتابع "اللاعبون لن يفرحوا بالفوز في المباراة الأولى، وسنحاول العبور والتأهل، لتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل للأولمبياد".

​وشدد مهاجم الزمالك على أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يدرس المنافسين بصورة جيدة، ويضع الخطة المناسبة والكل على قلب رجل واحد لعبور المجموعات أولا ثم التفكير في اللقب الإفريقي.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الأولى بالبطولة برفقة مالي وغانا والكاميرون.