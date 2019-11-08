بالفيديو... هدف مباراة منتخب مصر ومالي 1-0 في أمم أفريقيا

الهدف الوحيد لمنتخب مصر، جاء عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 29 بعد عرضية متقنة حولها برأسية إلى الشباك ليهدي فريقه أول 3 نقاط.
📽 Highlights:— CAF (@CAF_Online) November 8, 2019
Egypt start their #TotalAFCONU23 with a narrow win against Mali 🇪🇬🇲🇱 pic.twitter.com/wsOvtzBeuj
وحصل مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأوليمبي، على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي، التي جرت مساء اليوم الجمعة.
Total's Man of the Match, Egypt's goalscorer Mostafa Mohamed 🇪🇬#TotalAFCONU23 pic.twitter.com/bvCQeBEfGa— CAF (@CAF_Online) November 8, 2019
وتضم المجموعة إلى جوار منتخبي مصر ومالي، الكاميرون وغانا، حيث يتأهل فريقين فقط إلى نصف النهائي بحثا عن إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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