بالفيديو... هدف مباراة منتخب مصر ومالي 1-0 في أمم أفريقيا

بدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالفوز على مالي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

الهدف الوحيد لمنتخب مصر، جاء عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 29 بعد عرضية متقنة حولها برأسية إلى الشباك ليهدي فريقه أول 3 نقاط.

📽 Highlights:



Egypt start their #TotalAFCONU23 with a narrow win against Mali 🇪🇬🇲🇱 pic.twitter.com/wsOvtzBeuj — CAF (@CAF_Online) November 8, 2019

وحصل مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأوليمبي، على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي، التي جرت مساء اليوم الجمعة.

وتضم المجموعة إلى جوار منتخبي مصر ومالي، الكاميرون وغانا، حيث يتأهل فريقين فقط إلى نصف النهائي بحثا عن إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.