أليسون: ليفربول لا يريد تكرار سيناريو الموسم الماضي

أكد أليسون بيكر، حارس ونجم ليفربول، أن فريقه لا يريد تكرار سيناريو الموسم الماضي فيما يخص الصراع على لقب البريميرليج، حيث فاز مانشستر سيتي باللقب الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، رغم أن الأخير كان متصدراً منتصف الموسم بفارق مريح.

وقال أليسون مع "جارديان": "لا نريد أن نعيش ما عشناه الموسم الماضي، أن تحل ثانياً بفارق نقطة، لا تعرف أي مباراة أفقدتك اللقب لأننا تعادلنا بعض المباريات التي كان يمكن أن ننهيها بشكل أفضل".

وواصل: "خسرنا أيضاً من سيتي عندما كان يمكن التعادل أو الفوز، يجب أن نعطي كل شيء في كل مباراة للفوز بالبريميرليج، نريد تلك البطولة، الموسم الماضي كان شبه مثالي، خسرنا لقاء وحيد وكان من سيتي، وكنا نعرف أهمية ذلك اللقاء".

وأردف البرازيلي: "نعرف أهمية هذا اللقاء للجميع، ولكن في النهاية هي ثلاث نقاط أكثر منهم، لقد كانوا الأفضل في السنوات الأخيرة بالدوري، وتختاج لتقديم كل شيء للفوز بتلك المباراة".

ويحل سيتي ضيفاً على ليفربول مساء الأحد لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الذي يتصدره الريدز بفارق ست نقاط عن حامل اللقب.