عقب ما قالته عنه... مارادونا لابنته: أنا لا أموت

نشر أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، مقطع فيديو رد فيه على تصريحات ابنته جيانينا التي قالت إن والدها "يموت من الداخل".

وقال مارادونا لابنته: "أنا لا أموت ولن أترك لك شيئا".

وكانت الخلافات بين مارادونا وابنته جيانينا، التي كانت متزوجة من نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، نشبت بسبب وقوفها إلى جانب زوجته السابقة كلاوديا.

وقالت جيانينا إن والدها مصاب بألزهايمر وإنها قلقة بشأن صحته لأنه يموت من الداخل دون أن يدري.

وأضاف الفائز بالمونديال مع الأرجنتين "كلما تقدمت في العمر تهتم أكثر بما سأتركه. أريد أن أؤكد لها أنني سأتبرع بكل ما أملك".

وأتم مارادونا "إنهم (يقصد عائلته وابنتيه جيانينا ودالما) غير موجودين في حياتي".