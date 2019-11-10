كشف سبب عدم السماح للطائرات بالتحليق فوق منزل ميسي

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن السبب، موضحة أن ميسي لا دخل له فيه وأنه الا تتعلق على الإطلاق بخصوصية اللاعب الشهير وحمايته من الفضوليين أو منعه من الإزعاج.
السبب الحقيقي يكمن في موقع بلدية جافا، التي تتواجد داخل محمية باركوي الطبيعية في ديل جراف، وهي منطقة محمية بموجب القوانين البيئية في إسبانيا، حيث تحتوي على نباتات وحيوانات مهددة بالانقراض.
ومن أجل عدم المرور فوق منزل اللاعب الأفضل بالعالم 6 مرات، يتعين على الطائرات التي تصل إلى مطار "إل برات" الذهاب في جولة أعلى البحر المتوسط لتجاوز المنطقة.
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