كشف سبب عدم السماح للطائرات بالتحليق فوق منزل ميسي

أثيرت دهشة المتابعين، بسبب حظر مرور الطائرات فوق منزل النجم الأرجنتيني وساحر برشلونة ليونيل ميسي، والذي يقع في منطقة جافا التي تقع على بعد 25 كيلومتر من حدود مدينة برشلونة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن السبب، موضحة أن ميسي لا دخل له فيه وأنه الا تتعلق على الإطلاق بخصوصية اللاعب الشهير وحمايته من الفضوليين أو منعه من الإزعاج.

السبب الحقيقي يكمن في موقع بلدية جافا، التي تتواجد داخل محمية باركوي الطبيعية في ديل جراف، وهي منطقة محمية بموجب القوانين البيئية في إسبانيا، حيث تحتوي على نباتات وحيوانات مهددة بالانقراض.

ومن أجل عدم المرور فوق منزل اللاعب الأفضل بالعالم 6 مرات، يتعين على الطائرات التي تصل إلى مطار "إل برات" الذهاب في جولة أعلى البحر المتوسط لتجاوز المنطقة.