ساري يعلق على غضب رونالدو ويكشف سبب تبديله

علق المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، على حالة الغضب التي انتابت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب استبداله في بداية الشوط الثاني من مباراة السيدة العجوز وميلان.

وقال ساري في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف.. لقد بذل كل ما في وسعه، لكنني رأيت أنه ليس على ما يرام، وأعتقد أنه كان من الأفضل استبداله".

واستبدل ساري رونالدو في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي فاز بها يوفنتوس بهدف نظيف أحرزه البديل باولو ديبالا.

وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس، عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة.

وأضاف ساري: "من الطبيعي أن يغضب اللاعب عند مغادرته للملعب، خاصة إذا كان يعمل بجد.. في الشهر الماضي، عانى من مشكلة بسيطة في الركبة".

وتابع: "لقد تلقى ضربة في التدريبات، تسببت في إصابة بالرباط الجانبي.. وعندما يتدرب أو يلعب بقوة تجعله الإصابة غير متوازن، وهذا يعرضه لإصابة في عضلات الساق والفخذ".

وواصل ساري: "هذا يؤثر على أدائه، هو ليس في أفضل حالاته بالوقت الحالي.. سيكون لدى جميع اللاعبين الذين يحاولون بذل قصارى جهدهم، ما لا يقل عن 5 دقائق من الغضب والانزعاج، عندما يتم استبدالهم، لكن المدرب سيكون أكثر قلقا بشكل عام".

بهذه النتيجة، يعود يوفنتوس لتصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف، بينما يقبع ميلان في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.