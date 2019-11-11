مقطع الفيديو الذي أشعل مدرجات الهلال السعودي... ما فعله العجوز وفشل به الشاب

أحدث مقطع فيديو متداول ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشعل المشهد مدرجات نادي الهلال، في مواجهته أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتشر بسرعة كبيرة مقطع فيديو، من داخل مدرجات الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي قالت فيه إن العجوز نجح فيما فشل فيه الشاب.

«عجوز» يتفاعل مع اهازيج الجمهور في مدرجات استاد جامعة الملك سعود#الهلال_اوراوا_ذهاب_ابطال_اسيا #الزعيم_الهلالي pic.twitter.com/1yHjw1ummm — نبأ الكويتية (@nabaakw) November 9, 2019

​ويظهر في المقطع أحد الشباب وهو يرقص على أهازيج أحد الأغاني قبل المباراة، ولا يوجد أي تفاعل معه، فيما جاء من بعيد رجل عجوز يرتدي قميص الهلال الأزرق.

وفجأة قرر العجوز أن يرقص مع الشاب، لتتفاعل المدرجات كلها مع الرجل العجوز وترقص على أهازيج الأغاني.

​وتمكن الهلال من الفوز على أوراوا ريدز الياباني بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الياباني الهلال في إياب البطولة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني.