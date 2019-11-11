محرز يستعين بهاتف لإثبات عدم صحة هدف محمد صلاح...فيديو

أثار النجم الجزائري ونادي مانشستر سيتي ، رياض محرز، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ضبطته الكاميرات خلال اللقاء وبيده هاتفا محمولا بعد تسجيل المصري صلاح للهدف الثاني في مرمى فريقه.

التقطت عدسات الكاميرات اللاعب الجزائري وهو يمسك هاتفا عقب هدف المصري صلاح في مرمى فريقه، ليعرض فيديو الهدف على زملائه.

حيث كان هناك شك بداعي وجود مخالفة ولكن تقنية الـVAR أثبتت صحة الهدف.

Riyad Mahrez checking why City didn’t get a pen on someone’s phone 😂😂😂 pic.twitter.com/jw6H8UOu5s — George C (@George_C1986) November 10, 2019

وبحسب موقع sportbible فإن الجزائري كان يعرض لزملائه المتواجدين على دكة بدلاء السيتي ومساعد المدرب، لقطة فيديو تبين أن الهدف الثاني الذي أحرزه المصري محمد صلاح غير صحيح.

يذكر بأن ليفربول كان قد تغلب يوم أمس الأحد على أرض ملعبه على فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، ليصل للنقطة 34 في صدارة الدوري ومبتعدا عن أقرب منافسيه ليستر سيتي بقارق 8 نقاط.