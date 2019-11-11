محمد صلاح يثير القلق داخل أروقة ليفربول

كشفت تقارير إعلامية عن حالة كبيرة من القلق داخل أروقة نادي ليفربول، في ظل شكوى محمد صلاح المتكررة من إصابة الكاحل أكثر من مرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، مصادر خاصة داخل نادي ليفربول، أوضحت أن حالة القلق من تكرار شكوى صلاح من الإصابة تزداد.

وأوضحت المصادر أن هناك حالة من الترقب لما ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب.

#LFC fear Mohamed Salah has suffered a recurrence of the ankle injury that kept him out of the Manchester United game. They'll have to wait to find out more, though, after the player opted to join up with Egypt before undergoing a scan.https://t.co/N0hNr6PGpa — David Lynch (@LynchStandard) November 11, 2019

محمد صلاح تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي، قبل أن يعود للمباريات إلا أن آلامه تجددت مرة أخرى في مواجهة توتنهام.

وسقط صلاح خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، قبل أن يستأنف اللعب بشكل طبيعي ليخرج من الملعب في الدقائق الأخيرة.