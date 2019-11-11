بالفيديو... أهداف مباراة مصر وغانا (3-2) في كأس أمم أفريقيا

حول المنتخب المصري الأوليمبي تأخره مرتين أمام نظيره الغاني، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا دون 23 عاما.

باغت المنتخب الغاني نظيره مستضيف البطولة بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق ياو يابوه، قبل أن يدرك الفراعنة التعادل عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 17.

ومن خطأ دفاعي يتقدم الغانيون مجددا بهدف في الدقيقة 46 سجله صامويل أوبينج، قبل أن يرد منتخب مصر بهدفين في الدقيقتين 82 و88 عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

بهذه النتيجة، ضمن منتخب مصر التأهل لنصف النهائي، بعد حصوله على 6 نقاط، في انتظار تحديد موقعه النهائي والتصدر كمتأهل أو وصيف عند مواجهة الكاميرون في الجولة الأخيرة.