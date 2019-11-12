بسبب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي... أزمة وشجار في معسكر منتخب إنجلترا

قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد رحيم ستيرلنغ لاعب مانشستر سيتي من المشاركة ضد مونتنيغرو، يوم الخميس.

وذكرت تقارير إنجليزية عديدة أن القرار جاء بعدما اشتبك رحيم ستيرلنغ لفظيا مع زميله في المنتخب جو غوميز مدافع ليفربول.

ودار بين الثنائي مناقشة حادة حول قمة الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأحد.

England manager Gareth Southgate said that "emotions were still raw" after Sterling was involved in a clash with Joe Gomez towards the end of Liverpool's 3-1 win over Premier League title rivals Manchester City on Sunday https://t.co/S0sA3Yez5w — Sky News (@SkyNews) November 12, 2019

​وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يمكننا أن نؤكد استبعاد رحيم من المشاركة في مباراة التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ضد مونتنيغرو بسبب الاضطرابات التي حدثت في معسكر المنتخب بسان جورج يوم الاثنين. لكنه سيبقى مع الفريق".

وقال جاريث ساوثجيت: "لقد اتخذنا قرارا بعدم مشاركة رحيم في المباراة أمام مونتنيغرو يوم الخميس".

I'm never deleting this app. Raheem Sterling vs Joe Gomez 🤣 pic.twitter.com/uhKZq1I8KU — 360Sources (@360Sources) November 12, 2019

وأضاف: "أحد التحديات والقوة العظيمة بالنسبة لنا هو أننا تمكنا من فصل المنافسات بين الأندية في المنتخب الوطني. لسوء الحظ كانت مشاعر مباراة الأمس لا تزال واضحة".

وكان الثنائي اشتبك في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعد دخول غوميز كبديل لمحمد صلاح في الدقيقة 87.

وأتم ساوثجيت: "أشعر بأن الشيء الصحيح للفريق هو الإجراء الذي اتخذناه. الآن وبعد اتخاذ القرار بموافقة الفريق بأكمله، من المهم أن ندعم اللاعبين ونركز على مباراة الخميس".