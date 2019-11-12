ماذا لو لم يكن مصابا...ميسي يخوض لقاء سيلتا فيجو

شهد لقاء برشلونة وسيلتا فيجو في إطار مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني، تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحرازه لثلاثة أهداف.

تألق الأرجنتيني واكبته مفاجأة فجرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث نشر الموقع بأن الأرجنتيني خاض اللقاء وهو يعاني من إصابة.

وأضافت الصحيفة: "بأن ميسي شعر بالانزعاجات منذ الإحماء قبل بداية المباراة، حيث كان يلمس تلك المنطقة لعدة لحظات".

Cosas que no vemos sobre Messi. #ElDíaDespués pic.twitter.com/lGq0evqapE — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) November 11, 2019

إلا أن الإصابة لم تمنع الأرجنتيني من خوض اللقاء وتسجيله للهاتريك رقم 34 على مستوى بطولة الدوري الإسباني.

يذكر بأن ميسي غاب عن بعض مباريات فريقه في بداية الدوري لمعاناته من إصابة سابقة، هذا ولم يكشف نادي برشلونة طبيعة إصابة لاعبه، في الوقت الذي طار فيه الى الأرجنتين للإلتحاق بمعسكر بلاده استعدادا للقائي البرازيل والأوروجواي الوديين.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليغا برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ويتبعهما أتلتيكو مدريد في المرتبة الثالثة بـ24 نقطة.