رونالدو ليس مجرد لاعب ولكن علامة تجارية...يوفنتوس يحقق عائدات مالية مذهلة

أحدث انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد نقلة نوعية في صفوف الدوري الإيطالي والنادي الجديد، هذه النقلة لم تكن في الجانب الرياضي فحسب وإنما المادي.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن النجم البرتغالي أحدث صدمة إيجابية في عائدات "السيدة العجوز".

حيث تم بيع مليون قميص للاعب، وزادت المداخيل الإضافية من الملعب وغيره إلى 58 مليون يورو، فضلا عن زيادة شعبية النادي الإيطالي عالميا، حيث زاد عدد معجبي النادي إلى 38 مكيون مشجع حول العالم.

كما قامت شركة "أديداس" الرياضية وأحد رعاة النادي برفع قيمة عقد الرعاية السنوية من 23 مليون الى 51 مليون يورو، كما قام الراعي الرئيسي للنادي شركة jeep برفع عقد رعايتها السنوي من 17 إلى 42 مليون سنويا.

يذكر بأن البرتغالي سجل 5 أهداف منذ انطلاقة الدوري الحالي، في الوقت الذي شغل استبداله في لقاء يوفنتوس وميلان في الجولة الـ12 من بطولة الدوري، الصحف الإيطالية.

وكان المدير الفني ليوفنتوس قد قرر استبدال رونالدو في الدقيقة 55، وللمباراة الثانية على التوالي، ليخرج الدون غاضبا إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس دون الذهاب للجلوس على مقاعد البدلاء.