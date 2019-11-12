مدرب الجزائر: محرز بدأ يفقد صبره والأخير: هذا هو انتقامي

كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، أن قائد محاربي الصحراء رياض محرز، غير مُتقبل للوضع الذي يعيشه مع مانشستر سيتي.

وقال : "بطبيعة الحال رياض بدأ يفقد صبره، أعتقد أنه محبط ببقائه على مقاعد البدلاء، لأنه يريد أن يتواجد مع الكبار" وفقا لصحيفة الشروق.

وأضاف: "رياض يسعى للتطور، وإظهار موهبته للعالم، ولكن في مرحلة ما الأمور تتجاوزه، وهو مُجبر على التعامل مع الوضع".

ومن جهته، أطلق الدولي الجزائري تصريحات قوية، تطرق فيها للكثير من الأمور المتعلقة بمشواره مع المنتخب الوطني.

واستحضر صاحب القدم اليسرى، مشاركته التاريخية برفقة الخضر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي كان أبرز نجومها.

وصرح: "ما قدمته خلال الدورة الأخيرة، يمكن اعتباره انتقاما".