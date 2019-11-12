السومة لـ"سبوتنيك": "اللاعبون الصينيون متشابهون ويصعب التمييز بينهم" (فيديو)

تستمر تحضيرات المنتخب السوري لكرة القدم استعدادا للمباراة الحاسمة التي سيخوضها في 14 من الشهر الجاري في الإمارات العربية المتحدة، في إطار تصفيات كأس العالم "قطر 2022"، أمام المنتخب الصيني، المنافس الوحيد على صدارة المجموعة الأولى.

تعد المبارة مفصلية لـ"نسور قاسيون" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وخاصة بعد الوعود القاطعة التي أطلقها الاتحاد العام الرياضي في سوريا بالفوز على المنتخب الصيني، وبعد الخسارات المتتالية التي مني بها المنتخب ضمن "كأس آسيا" و"كأس الاتحاد الآسيوي" والتي تسببت بموجات متتالية من الانتقاد الشديد والسخط الجماهيري على أداء الفريق وعلى الاتحاد العام الرياضي.

وتصدر المنتخب السوري مجموعته "الأولى" محصلا 9 نقاط ولكن يشير العديد من النقاد الرياضيين إلى أنه واجه فرقا ضعيفة ضمن هذه المجموعة، إلا أن مواجهته المرتقبة للمنتخب الصيني ستشكل انعطافة تاريخية في مسيرة المنتخب في حال الفوز، وستعيد ثقة جمهور الكرة السورية بمنتخبه المحبوب.

"سبوتنيك" زارت ملعب الفيحاء بدمشق حيث يخضع المنتخب السوري لكرة القدم لمعسكر تدريبي استعدادا لخوض المباراة التي يعول على حسمها بقوة بالرغم من الكفاءة التي أظهرها المنتخب الصيني.

فجر ابراهيم: بالتأكيد سنفوز

مدرب الفريق السوري فجر إبراهيم أوضح لـ"سبوتنيك": إن المنتخب الصيني فريق متطور وعالي المستوى ويمتلك مدربا مرموقاً، حتى كرة القدم الصينية مختلفة اليوم عن السابق، وتحظى باهتمام كبير من الحكومة الصينية وخاصة في الأكاديميات المتخصصة بتدريب واحتراف كرة القدم، وبالمقابل لدينا بفريق المنتخب السوري لاعبون على مستوى مرموق من التدريب بالرغم من غياب العديد من لاعبينا عن المباراة المرتقبة، فبكل تأكيد نحن ذاهبون إلى الربح على المنتخب الصيني.

السومة: مشكلة

بدوره، لاعب المنتخب السوري، النجم عمر السومة الذي يلعب في مركز الهجوم مع نادي الأهلي السعودي، قال لـ"سبوتنيك" أنه انضم لمنتخب وطنه ضمن تصفيات كأس العالم ليساعد منتخبه على الفوز وعلى ترجمة التعب والجهد الذي بذله رفاقه للوصول إلى النتيجة الأفضل.

وحول سؤال وجه للسومة عن لاعبي كرة القدم الصينيين قال السومة ممازحا: "لست متابعاً للاعبين الصينيين وللأسف لا أستطيع التمييز بينهم فكلهم متشابهون".

وأردف السومة قائلاً: لاعبو المنتخب الصيني لا يعتمدون على المهارات الفردية وإنما على اللعب الجماعي والتمريرات واللمسات، والضغط معا في الهجوم والدفاع. "إلا أن المنتخب السوري بقيادة الكابتن فجر ابراهيم بالتأكيد يحضر ما يمكن الفريق من التفوق على أسلوب المنتخب الصيني".

وإضافة إلى اللاعب عمر السومة شهد المنتخب السوري عودة اللاعبين نصوح نكدلي ومارديك مردكيان لتشكيلته، إضافة إلى دخول حارس نادي النواعير أحمد الشيخ لأول مرة في تشكيلة المنتخب إلى جانب حارس المرمى إبراهيم عالمة، ووجود اسم المهاجم عمر خريبين ضمن التشكيلة رغم الإصابة.

كما يضم المنتخب أسماء لامعة مثل عمرو الميداني، أحمد الصالح، عمرو جنيات، حسين جويد، عبدالله الشامي، مؤيد العجان، أحمد الأشقر، خالد مبيض، خالد كرداوغلي، ورد السلامة، يوسف محمد، محمد المرمور، كامل حميشة، أسامة أومري، محمود المواس، وشادي الحموي.