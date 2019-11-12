برشلونة يعلن إصابة نجمه

أكد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعرض نجم وسط ملعبه لإصابة، خلال التواجد مع منتخب بلاده.

أشارت تقارير صحفية، أمس الإثنين، إلى أن اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، لن يتواجد مع منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة سلوفاكيا، ضمن تصفيات يورو 2020، بسبب الإصابة.

وذكر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن راكيتيتش يعاني إصابة في وتر أكيليس، ستمنعه من المشاركة حاليا في مباريات مع كرواتيا.

📍 بسبب آلام في وتر العرقوب، @ivanrakitic يغادر معسكر المنتخب الكرواتي للعودة إلى #برشلونة. وسيغيب عن المباراة الودية المقررة مساء الأربعاء أمام قرطاجنة

pic.twitter.com/uHQGZmFsLm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 12, 2019

وأوضح النادي أن راكيتيتش سيغادر معسكر المنتخب الكرواتي للعودة إلى برشلونة، كما سيغيب عن المباراة الودية للبارسا المقررة الأربعاء، أمام قرطاجنة.

يذكر بان الكرواتي يواجه خطر الرحيل عن "كامب نو" في يناير/ كانون ثان المقبل، حيث خسر مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة لحساب الهولندي فرينكي دي يونج.