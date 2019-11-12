صحيفة إنجليزية: محمد صلاح لن يلعب مع منتخب مصر

كشفت صحيفة إنجليزية، عن غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن مباراتي منتخب الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر.

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، إن "الفحص الطبي في المنتخب المصري، أثبت تجدد إصابة الكاحل لدى صلاح مرة أخرى".

وأضافت الصحيفة أن "صلاح أصر على أداء واجبه الدولي مع منتخب مصر وتوجه إلى مصر مباشرة بعد الفوز على مانشستر سيتي بملعب أنفيلد".

كما أشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراة الريدز القادمة أمام كريستال بالاس، التي ستقام يوم 23 من الشهر الجاري، فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن حالة كبيرة من القلق داخل أروقة نادي ليفربول، في ظل شكوى محمد صلاح المتكررة من إصابة الكاحل أكثر من مرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، مصادر خاصة داخل نادي ليفربول، أوضحت أن حالة القلق من تكرار شكوى صلاح من الإصابة تزداد.

وأوضحت المصادر أن هناك حالة من الترقب لما ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب.

ونقل موقع "يالا كورة"، عن مصدر في معسكر منتخب مصر، قوله إن "صلاح تواجد مع اللاعبين في ملعب المران، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية".

محمد صلاح تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي، قبل أن يعود للمباريات إلا أن آلامه تجددت مرة أخرى في مواجهة توتنهام.

وسقط صلاح خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، قبل أن يستأنف اللعب بشكل طبيعي ليخرج من الملعب في الدقائق الأخيرة.

وانضم صلاح إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الثلاثاء، بعدما وصل إلى القاهرة مساء الاثنين، لكن دون المشاركة في المران الجماعي الأول له مع الفريق.

الجدير بالذكر أن مصر ستواجه كينيا يوم الخميس المقبل في افتتاح مباريات دور المجموعات لتصفيات البطولة الأفريقية، قبل ملاقاة جزر القمر يوم الاثنين المقبل.