خمس مواجهات مهمة في تصفيات يورو 2020

حسمت إيطاليا، بولندا، إسبانيا، بلجيكا، روسيا وأوكرانيا التأهل إلى بطولة يورو 2020، في المقابل ينتظر محبو الكرة الأوروبية الكثير من المواجهات الساخنة في الجولات الأخيرة من الدور الأول لتصفيات القارة العجوز والتي يرتقب فيها 5 مواجهات نارية.

جمهورية التشيك وكوسوفو

يحتل "الحصان الأسود" في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 "منتخب كوسوفو" المركز الثالث في مجموعته برصيد 11 نقطة فقط بفارق نقطة واحد عن صاحب المركز الثاني "جمهورية التشيك" 12 نقطة، ويقدم "كوسوفو" أداءً قويًا في التصفيات حتى الآن في ظل امتلاكه للعديد من المواهب مثل ميلوت راشيكا وفالون بيريشا، وبالتالي تحمل هذه المواجهة والتي يستضيفها الأخير أهمية كبرى من أجل حسم موقف الفريقين.

ألمانيا وإيرلندا الشمالية

يحتل منتخب "ألمانيا" المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن منتخب "هولندا" في مجموعة تضم إضافة إلى ذلك منتخب "إيرلندا الشمالية" صاحب المركز الثالث والذي لن يكون خصمًا سهلاً أمام المانشافت وبالرغم من انتصار منتخب "ألمانيا" بهدفين نظيفين على خصمه ذهابا في ملعب "ويندسور بارك"، إلا أن أي إهدار للنقاط في المباراتين المقبلتين قد يضع الألمان في موقف صعب.

جمهورية إيرلندا والدنمارك

سيكون الوضع أكثر تعقيدًا في المجموعة الرابعة خاصة مع الاحتمالات الكثيرة التي تملكها المواجهة المرتقبة بين جمهورية "إيرلندا" و"الدنمارك" في ملعب "أفيفا" مع انتظار نتيجة البقائين الآخرين، ناهيك عن وجود منتخب "سويسرا" بالمركز الثالث والذي في حال تحقيقه الفوز في مواجهتيه سوف تحدد هذه المباراة من المتأهل مباشرة ومن يخوض الملحق.

كرواتيا وسلوفاكيا

يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة الخامسة إلا أنه لم يضمن التأهل بعد إلى الدور القادم ، وبالتالي فإن هذه المواجهة أمام منتخب "سلوفاكيا" ستكون صعبة ومهمة جدا والتي يتوجب فيها على وصيف كأس العالم تجنب الهزيمة وإلا سيقع في مأزق، وبالرغم من فارق النقاط الأربعة التي تفصله عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث إلا أن في حال حقق هذا الاخير مع منتخب "المجر" صاحب المركز الثاني 12 في مواجهاتهم المتبقية سيكون مصير المنتخب الكرواتي متعلق بفرصه في الملحق القادم.

رومانيا والسويد

ضمن منتخب "إسبانيا" التأهل في صدارة المجموعة السادسة مبقياً الصراع بين منتخبي "السويد" و"رومانيا"حيث يحتل المنتخب السويدي المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحد فقط عن المنتخب الروماني وبالتالي ستكون هذه المباراة نارية مع أفضلية بسيطة للمنتخب الروماني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، في حين سيهدف المنتخب السويدي لتحقيق التعادل بغية الحفاظ على الوضع الحالي.