ديفيد فيا يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

أعلن الإسباني ديفيد فيا اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة كوبي اليابانية، مبقياً وراءه السؤال حول مصير إسبانيا بعد رحيل أغلب نجوم العصر الذهبي.