تعيين آرسين فينغر رئيسا لقسم تطوير كرة القدم العالمية

استقبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" اليوم المدرب الفرنسي اللامع في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ ودار بينهما نقاش حول مهام فينغر الجديدة.

يعلن ِFIFA عن تعيين آرسين فينجر كرئيس جديد لقسم تطوير كرة القدم العالمية.

جياني إنفانتينو استقبل اليوم المدرب الفرنسي اللامع في مقر الإتحاد الدولي لكرة القدم بزيوريخ. pic.twitter.com/HvGlMgqXqM — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 13, 2019

​وكان آرسين فينغر قد غادر الإدارة الفنية لنادي أرسنال الإنجليزي عند نهاية الموسم الماضي "2017- 2018" بعدما شغل المنصب منذ عام 1996، وقاد "الغانرز" للتتويج بعدد كبير من البطولات.