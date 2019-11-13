رئيس نادي الزمالك يكشف ماذا سيحدث لو رد على تركي آل الشيخ

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يرفض الرد على تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد تصالحه مؤخرا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأضاف مرتضى منصور عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "لدي اتفاق مع إعلام المصريين على إيقاف البرنامج وتوقف المداخلات التليفزيونية، لكن اعتذر لهم كان يجب أن أخرج لأتحدث بعد الترويج الكثير من الأكاذيب".

وتابع قائلا "ذهبت للنائب العام للتقدم ببلاغات ضد مروجي هذه الشائعات".

واستطرد قائلا "أتمنى يخرج تركي آل الشيخ ليقول نوع الساعة أو الهدايا التي أخذتها منه".

وواصل "ردي على تركي آل الشيخ يمكن أن يسيء للعلاقات المصرية السعودية، والتي زرت السعودية لإعادتها بعدما تسبب محمود الخطيب في إفسادها".

وأتم "لكن لكل شيء حد، والمفاجأت قادمة وسكوتي ليس خوفا".

وشهدت الفترة الأخيرة عدد من المبادرات من جانب آل الشيخ لمحو الخلافات مع الأهلي وجماهيره، وقام بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه.

وأعلن تركي آل الشيخ نهاية الأزمة مع الأهلي وسحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وفي وقت سابق، شكر الخطيب آل الشيخ على اهتمامه بالإطمئنان على صحته، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.