عبد المهدي ينتظر من المنتخب العراقي نتيجة "باهرة" أمام إيران

طالب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي ،اليوم الخميس، المنتخب العراقي بتحقيق نتيجة "باهرة" أمام المنتخب الإيراني في المباراة التي ستجمعهما اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا ومونديال قطر 2022 .

وقال عبد المهدي في اتصال هاتفي أجراه مع عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبثه المكتب الإعلامي لعبد المهدي: "ننتظر منكم اليوم نتائج باهرة، الشعب العراقي كله داعم لكم ويقف معكم، الشاشات الكبيرة تم نصبها في الشوارع كي يشاهد الجمهور العراقي المباراة".

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يُجري اتصالا هاتفيا برئيس اتحاد الكرة العراقي السيد عبدالخالق مسعود، وأبلغ تحياته لأعضاء الوفد، متمنيا لهم الفوز في المباراة التي تقام اليوم في العاصمة الاردنية مع المنتخب الايراني ضمن تصفيات كأس العالم . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 14, 2019

من جهته أكد مسعود أن "الأمل كبير باللاعبين اليوم لتحقيق الفوز، وهم يعرفون أن مسؤوليتهم كبيرة من أجل إفراح الشعب العراقي".

وأعرب رئيس اتحاد الكرة عن شكره وأعضاء الوفد للاتصال ولمتابعة رئيس مجلس الوزراء للكرة العراقية ، وعن تصميمهم على تحقيق الفوز على المنتخب الايراني وأفضل النتائج في المنافسات الكروية . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 14, 2019

ويخوض المنتخب العراقي، في الساعة الخامسة بتوقيت بغداد من مساء اليوم، مباراة مع نظيره الإيراني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا ومونديال قطر 2022، وكان من المقرر أن تجري المباراة على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة جنوبي العراق، إلا أن الأحداث التي تشهدها المدينة من احتجاجات شعبية دفعت بالاتحاد الدولي إلى تغيير مكان المباراة حيث تم اختيار العاصمة الأردنية موقعا بديلا لخوض المباراة .