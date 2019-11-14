عقب اعتداء رحيم سترلينغ على ابنه... رد فعل استثنائي من والد نجم ليفربول

دافع أوغستس غوميز، والد اللاعب جو غوميز، مدافع فريق ليفربول، عن رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي، الذي اشتبك مع نجله في معسكر المنتخب الإنجليزي.

ووقعت مشادة بين الثنائي عقب ساعات من فوز ليفربول على مانشسستر سيتي 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي.

واعتدى سترلينغ على غوميز، مسببا له بعض الندوب في وجهه، ليقرر مدرب المنتخب غاريث ساوثجيت استبعاد الأول من خوض مباراة اليوم الخميس أمام الجبل الأسود.

صحيفة "ميرور" البريطانية تحدثت مع والد جو، ليقوم الوالد بالدفاع عن سترلينغ قائلاً: "نحن جميعا نتفهم ما حدث. هذه هي كرة القدم، ونحن بشر".

وعن المشادة أضاف "الشباب طموح ومستعد للقتال لقيادة فريقه إلى الفوز وهذا ما حدث، إذا كان ليفربول خسر المباراة، فإن أحد اللاعبين كان سينفعل أيضا".

وأكمل "بالطبع لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا، ولكن جو بخير بغض النظر عن الخدوش في وجهه"، مضيفا "هو بخير، تحدثت إليه، تحدثت إلى وكيله وهو متحمس وسعيد بما يقدمه مع فريقه".

وأتم أوغستس غوميز "رحيم اعتذر. نريد فقط أن نرى جوا سعيدا، وسنكون نحن أيضا سعداء".