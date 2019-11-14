لإقامته في السعودية... "تخوفات" تدفع محطة إسبانية لرفض حقوق بث السوبر

أعلن مصدر في محطة RTVE الإسبانية، أن القناة لن تسعى للحصول على حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أتى قرار المحطة الإسبانية بسبب ما وصفوه بـ"مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في السعودية".

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن عن الاتفاق مع السعودية لاستضافة بطولة كأس السوبر المحلي بنظامها الجديد، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

Valencia 🆚 Real Madrid

Atletico Madrid 🆚 Barcelona



The draw for the Supercopa de Espana has been made 🏆



The matches won’t be played in Spain though



👇https://t.co/56vCbAvokE pic.twitter.com/Eyd84RRXKA — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) November 11, 2019

ويشارك في البطولة الرباعي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، على أن تتكون من دورين نصف نهائي ونهائي.

وأسفرت قرعة مواجهات نصف النهائي بالبطولة في نسخة هذا الموسم عن مواجهة تجمع ريال مدريد مع فالنسيا، على أن يواجه أتلتيكو مدريد فريق برشلونة حامل اللقب.

There's a new-look Supercopa de Espana this season



And it's proven controversial



We've looked at the pros and cons of the format



🧐https://t.co/zx2v4H5kY6 pic.twitter.com/Vt3ljn9yEU — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) November 13, 2019

وسوف يحصل الاتحاد الإسباني على 40 مليون يورو في كل نسخة من النسخ الثلاث التي سوف تنظمها السعودية، كما طالب بضرورة السماح للنساء بحضور المباريات من الملعب.

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني، ستقام خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير/كانون الثاني لعام 2020.