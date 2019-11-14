لإقامته في السعودية... "تخوفات" تدفع محطة إسبانية لرفض حقوق بث السوبر

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أتى قرار المحطة الإسبانية بسبب ما وصفوه بـ"مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في السعودية".
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن عن الاتفاق مع السعودية لاستضافة بطولة كأس السوبر المحلي بنظامها الجديد، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
Valencia 🆚 Real Madrid— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) November 11, 2019
Atletico Madrid 🆚 Barcelona
The draw for the Supercopa de Espana has been made 🏆
The matches won’t be played in Spain though
👇https://t.co/56vCbAvokE pic.twitter.com/Eyd84RRXKA
ويشارك في البطولة الرباعي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، على أن تتكون من دورين نصف نهائي ونهائي.
وأسفرت قرعة مواجهات نصف النهائي بالبطولة في نسخة هذا الموسم عن مواجهة تجمع ريال مدريد مع فالنسيا، على أن يواجه أتلتيكو مدريد فريق برشلونة حامل اللقب.
There's a new-look Supercopa de Espana this season— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) November 13, 2019
And it's proven controversial
We've looked at the pros and cons of the format
🧐https://t.co/zx2v4H5kY6 pic.twitter.com/Vt3ljn9yEU
وسوف يحصل الاتحاد الإسباني على 40 مليون يورو في كل نسخة من النسخ الثلاث التي سوف تنظمها السعودية، كما طالب بضرورة السماح للنساء بحضور المباريات من الملعب.
يذكر أن النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني، ستقام خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير/كانون الثاني لعام 2020.
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