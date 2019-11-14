الغزال الفرنسي مدربا في الدوري الأمريكي

عين فريق مونتريال إمباكت الأمريكي الفرنسي تيري هنري مديراً فنياً للفريق الأول لمدة عامين.

وأكد الفريق عبر موقع على الانترنت تعيين الغزال الفرنسي رسميا مدربا للفريق عبر كلمة ألقاها رئيس النادي اليوم.

وقال هنري تعقيباً على ذلكل:"إنه لشرف لي أن أصبح المدير الفني لفريق مونتريال إمباكت والعودة إلى الدوري الأمريكي".

رحلة جديدة للغزال.. 🦌



تعيين تيري هنري مديرًا فنيًا لفريق مونتريال إمباكت الكندي الذي ينشط في الدوري الأمريكي.. 🕴️ pic.twitter.com/IjvA0dDRGC — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 14, 2019

ويعتبر مونتريال إمباكت هو أكثر فريق في الدوري الأمريكي استقبل أهدافًا من هنري عندما كان لاعباً في صفوف نيويرك ريد بول.

وتعد هذه التجربة الثانية لهنري بعد تدريب فريق موناكو وكان قبلها أن شغل منصب مساعد مدرب للمنتخب البلجيكي في كأس العالم الأخيرة في روسيا.