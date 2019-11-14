بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وأوزبكستان 3-2 في تصفيات آسيا لكأس العالم

حول منتخب السعودية تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام أوزبكستان في أخر 5 دقائق من المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم آسيا.

وافتتح منتخب أوزبكستان التسجيل في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل المنتخب السعودي عن طريق سلمان الفرج بعدها بـ 7 دقائق فقط.

وتقدم المنتخب الأوزبكي صاحب الأرض مجددا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء وحافظت أوزبكستان على تقدمها حتى الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 85 سجل سلمان الفرج هدف التعادل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع أوزبكستان وسكنت الشباك.

ونجح سالم الدوسري من تسديدة رائعة في إدراك هدف الفوز وخطف الثلاث نقاط في الدقيقة 90.

ويلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة في التصفيات في شهر مارس في التوقف الدولي المقبل.

وانفرد منتخب السعودية بالصدارة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن أوزبكستان بعد نهاية 4 جولات، ويتبقى مباراة وحيدة بين فلسطين (4 نقاط) واليمن (نقطتين).