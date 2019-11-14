المنتخب العراقي يحرز فوزا ثمينا على نظيره الإيراني... فيديو وصور

وافتتح المنتخب العراقي التسجيل عن طريق المهاجم الشاب مهند علي في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ليدرك اللاعب أحمد نور الله هدف التعادل في الدقيقة 25.

ليضع البديل علاء عباس الهدف الثاني من رأسية رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، معلناً فوز العراق في المباراة بالدقائق الاخيرة، (2-1) .

وخاض المنتخب العراقي، في الساعة الخامسة من مساء اليوم، مباراة أمام نظيره الإيراني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا ومونديال قطر 2022.

وكان من المقرر أن تجري المباراة على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة جنوبي العراق، إلا أن الأحداث التي تشهدها المدينة من احتجاجات شعبية دفعت بالاتحاد الدولي إلى تغيير مكان المباراة حيث تم اختيار العاصمة الأردنية موقعا بديلا لخوض المباراة .