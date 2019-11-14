بالفيديو... أهداف مباراة مصر والكاميرون 2-1 في أمم أفريقيا

اقتنص المنتخب المصري انتصارا ثمينا على الكاميرون (2-1) في ختام مباريات المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

صطفى محمد سجل هدفا مصر في الدقيقة 27 و50 ليعتلي صدارة الهدافين في البطولة برصيد 4 أهداف.

وأحرز المنتخب الكاميروني هدفه الوحيد في الدقيقة 37 بعد انفراد أبعده الدفاع ليسفر عن ركنية نفذت عرضية ليرتبك الدفاع المصري قبل أن يحولها أيوك في شباك صبحي.

وبتلك النتيجة، رفعت مصر رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الأول، وتجمد رصيد الكاميرون عند 4 نقاط فقط في المركز الثاني لتودع البطولة بفارق الأهداف بعد أن فازت غانا على مالي (2-0) لترفع رصيدها إلى 4 نقاط وتحتل المركز الثاني، وبقيت مالي بلا رصيد في المؤخرة.

وينتظر منتخب مصر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.