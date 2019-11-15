في واقعة لم تحدث في كرة القدم... أقال المدرب وتعاقد مع 15 لاعبا في يوم واحد

اشترى المليونير غلين تامبلين نادي رومفورد الإنجليزي باسطاً كل سيطرته من اليوم الأول، معيناً نفسه مديرا ماليا وفنيا للفريق.

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن المليونير تامبلين قام بشراء فريق رومفورد الإنجليزي، وخلال اليوم الأول عيّن نفسه مديرا للفريق على الصعيد الفني والمالي في واقعة غريبة لم تحدث قبل في ملاعب كرة القدم.

أقال تامبلين المدرب "بول مارتن" وعين نفسه خليفة له، وتعاقد مع 15 لاعبا جديدا سيكشف أسماءهم في وقت لاحق، على حد تعبيره.

وكان تامبلين مالكاً لفريق بيليريكاي الإنجليزي، إلى أن أعلن انسحابه من الاستثمار في مجال كرة القدم في سبتمر/أيلول الماضي.

ويتذيل رومفورد حالياً ترتيب الدرجة الثامنة للدوري الإنجليزي بفوز واحد من أصل 11 مباراة.