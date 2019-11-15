نجم منتخب قطر يدخل القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن اللاعب القطري أكرم عفيف، دخل في القائمة القصيرة لجائزة أفضل لاعب في القارة هذا العام.

وقال الاتحاد في بيانه إن عفيف البالغ عمره 22 عاما والمعار من فياريال الإسباني إلى نادي السد القطري، لعب دورا مهما في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة آسيا الأخيرة في الإمارات، كما نجح في قيادة فريقه إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا للأدنية هذا الموسم، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف البيان "عفيف ربما أحد أبرز المواهب الصاعدة وخطف الأضواء في كأس آسيا 2019 في الإمارات عندما صنع 10 أهداف وهو الأكثر في تاريخ البطولة".

ويتنافس عفيف مع الثنائي، علي رضا بيرانوند حارس إيران والمدافع الياباني تومواكي ماكينو، على نيل الجائزة في الحفل الذي يقام يوم 2 ديسمبر / كانون الأول بهونغ كونغ.

وقاد ماكينو المنتخب الياباني إلى بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة كما ساهم في حفاظ فريقه أوراوا رد دياموندز على شباكه نظيفة في 6 مباريات خلال طريقه إلى نهائي دوري الأبطال ضد الهلال السعودي.

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-4، في إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد الهلال من فوزه ذهابا في الدوحة بنتيجة 4-1، ليتأهل الفريق السعودي بعد فوزه (6-5) في مجموع المباراتين.