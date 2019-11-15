بالفيديو... ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل في السعودية

هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 13 دقيقة فقط على بداية اللقاء.
ومع حلول الدقيقة الـ 9، تحصل جيسوس على ركلة جزاء بعد إعاقته داخل منطقة العمليات، لينبري لها بنفسه ويسددها برعونة إلى خارج المرمى، لتضيع فرصة التقدم على المنتخب البرازيلي.
حضور جماهيري كبير للكلاسيكو العالمي بين منتخبي #البرازيل و #الأرجنتين في #موسم_الرياض— مجلة الرَّجل (@ArrajolM) November 15, 2019
#سوبر_كلاسيكو#الارجنتين_البرازيل pic.twitter.com/72RLyRN7Y0
ولم تمر سوى دقيقتين حتى نجح ليونيل ميسي في الحصول على ركلة جزاء، ليتقدم لها بنفسه ويسددها، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر نجح في التصدي لها، قبل أن تعود للبرغوث، الذي وضعها بسهولة داخل الشباك، ليتقدم منتخب الأرجنتين بهدف مبكر.
وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أنقذ أليسون من مرماه من هدف ثان بعدما تصدى لتسديدة قوية من ميسي، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.
هدف ميسي في مرمي البرازيل pic.twitter.com/xeZKDcnkHy— EuropeanFootball (@EURfootball1) November 15, 2019
ولم يظهر المنتخب البرازيلي بأي خطورة طوال الشوط الثاني، لينجح راقصو التانجو في الحفاظ على تقدمهم حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية بفوزهم بهدف نظيف.
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