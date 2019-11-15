بالفيديو... جنوب أفريقيا تتأهل لمواجهة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا

تأهل منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عاما، ليواجه مصر في الدور المقبل.

واكتفت جنوب أفريقيا بالتعادل 0-0 أمام نيجيريا، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCONU23 #NGARSA pic.twitter.com/SQqty04R8t — CAF (@CAF_Online) November 15, 2019

وبالتالي تلعب جنوب أفريقيا أمام مصر يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، والفائز يعبر مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

فيما ذهبت صدارة المجموعة الثانية إلى كوت ديفوار التي تفوقت على زامبيا بهدف دون رد على استاد القاهرة في نفس التوقيت.

وسجل كواديو دابيلا هدف المباراة الوحيد للأفيال بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 61.

لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 6 نقاط في المقدمة، ومن خلفها جنوب إفريقيا بـ 5 نقاط.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCONU23 #CIVZAM pic.twitter.com/TRC6GtWAjv — CAF (@CAF_Online) November 15, 2019

فيما تجمّد رصيد نيجيريا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وأنهت زامبيا المنافسات بنقطة واحدة في مؤخرة المجموعة.

وتلعب كوت ديفوار أمام غانا يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة عقب نهاية مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

Highlights 📽️



🇬🇭 Ghana qualify to the semi-finals after defeating 🇲🇱 Mali 2-0 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/1LRHWNND5n — CAF (@CAF_Online) November 14, 2019

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الـ 3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو.

وكانت مصر قد تصدرت المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات جعلتها المنتخب الوحيد الذي يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات.

Highlights 📽️



🇪🇬 Egypt claim all 9⃣ points with a victory over 🇨🇲 Cameroon in the final group match. #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/HEu4sHjpDH — CAF (@CAF_Online) November 14, 2019

وفقدت نيجيريا لقبها الذي حصدته قبل 4 سنوات، لتغيب عن دورة الألعاب الأولمبية التي حصدت فيها 3 ميداليات سابقة، آخرها البرونزية على أرض ريو دي جانيرو.