بالفيديو... جنوب أفريقيا تتأهل لمواجهة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا

واكتفت جنوب أفريقيا بالتعادل 0-0 أمام نيجيريا، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.
STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCONU23 #NGARSA pic.twitter.com/SQqty04R8t— CAF (@CAF_Online) November 15, 2019
وبالتالي تلعب جنوب أفريقيا أمام مصر يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، والفائز يعبر مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
More of THIS coming your way 🇿🇦🇿🇦🇿🇦 #TotalAFCONU23 @BafanaBafana pic.twitter.com/gxuyYmGQ2s— CAF (@CAF_Online) November 15, 2019
فيما ذهبت صدارة المجموعة الثانية إلى كوت ديفوار التي تفوقت على زامبيا بهدف دون رد على استاد القاهرة في نفس التوقيت.
🕺🕺🕺— CAF (@CAF_Online) November 15, 2019
B̶e̶h̶i̶n̶d̶ ̶t̶h̶e̶ ̶s̶c̶e̶n̶e̶s̶.̶
Inside the scenes! #TotalAFCONU23 @FIFCI_tweet 🇨🇮 pic.twitter.com/fnPRbvADu7
وسجل كواديو دابيلا هدف المباراة الوحيد للأفيال بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 61.
لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 6 نقاط في المقدمة، ومن خلفها جنوب إفريقيا بـ 5 نقاط.
STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCONU23 #CIVZAM pic.twitter.com/TRC6GtWAjv— CAF (@CAF_Online) November 15, 2019
فيما تجمّد رصيد نيجيريا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وأنهت زامبيا المنافسات بنقطة واحدة في مؤخرة المجموعة.
وتلعب كوت ديفوار أمام غانا يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة عقب نهاية مباراة مصر وجنوب أفريقيا.
Highlights 📽️— CAF (@CAF_Online) November 14, 2019
🇬🇭 Ghana qualify to the semi-finals after defeating 🇲🇱 Mali 2-0 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/1LRHWNND5n
وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الـ 3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو.
وكانت مصر قد تصدرت المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات جعلتها المنتخب الوحيد الذي يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات.
Highlights 📽️— CAF (@CAF_Online) November 14, 2019
🇪🇬 Egypt claim all 9⃣ points with a victory over 🇨🇲 Cameroon in the final group match. #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/HEu4sHjpDH
وفقدت نيجيريا لقبها الذي حصدته قبل 4 سنوات، لتغيب عن دورة الألعاب الأولمبية التي حصدت فيها 3 ميداليات سابقة، آخرها البرونزية على أرض ريو دي جانيرو.
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