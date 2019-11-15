بالفيديو... أهداف مباراة تونس وليبيا في تصفيات أمم أفريقيا (4-1)

وقدم منتخب تونس مباراة قوية، وسجل نسور قرطاج أربعة أهداف وضمنوا صدارة المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن تنزانيا الذي فاز غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف وحيد.
وسجل رباعية تونس وهبي الخزري في الدقيقة 33 من كرة ارتدت من ركلة جزاء كان يسددها الخزري، ثم أضاف سيف الدين الخاوي الهدف الثاني في الدقيقة 41.
تونس 1×0 ليبيا - هدف وهبي الخزري HD #TUNLBY— اهداف المباريات (@Top_Foottbal) November 15, 2019
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تونس 2×0 ليبيا - هدف سيف الدين الخاوي HD #TUNLBY— اهداف المباريات (@Top_Foottbal) November 15, 2019
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ولكن سجل حمدو الهوني هدف منتخب ليبيا في الدقيقة 45 زمن اللقاء.
تونس 2×1 ليبيا - هدف حمدي HD بمصيدة تسلل فاشلة 😂 #TUNLBY— اهداف المباريات (@Top_Foottbal) November 15, 2019
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تونس 3×1 ليبيا - هدف سيف الدين الخاوي من مرتدة سريعة #TUNLBY— اهداف المباريات (@Top_Foottbal) November 15, 2019
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هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 15, 2019
الرابع من الخزري وكلمة السر المساكني 🔥
🇱🇾 1 - 4 🇹🇳#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/kDonM9C6kj
وفي الشوط الثاني تمكن سيف الدين الخاوي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم أضاف الخزري الهدف الرابع لنسور قرطاج في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.
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