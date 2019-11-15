بالفيديو... أهداف مباراة تونس وليبيا في تصفيات أمم أفريقيا (4-1)

اكتسح منتخب تونس، مساء اليوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ضيفه منتخب ليبيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مبارياته بالتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا في الكاميرون.

وقدم منتخب تونس مباراة قوية، وسجل نسور قرطاج أربعة أهداف وضمنوا صدارة المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن تنزانيا الذي فاز غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل رباعية تونس وهبي الخزري في الدقيقة 33 من كرة ارتدت من ركلة جزاء كان يسددها الخزري، ثم أضاف سيف الدين الخاوي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

تونس 1×0 ليبيا - هدف وهبي الخزري HD #TUNLBY

pic.twitter.com/8WP6LPA85W — اهداف المباريات (@Top_Foottbal) November 15, 2019

​

تونس 2×0 ليبيا - هدف سيف الدين الخاوي HD #TUNLBY

pic.twitter.com/j43netc7of — اهداف المباريات (@Top_Foottbal) November 15, 2019

​ولكن سجل حمدو الهوني هدف منتخب ليبيا في الدقيقة 45 زمن اللقاء.

تونس 2×1 ليبيا - هدف حمدي HD بمصيدة تسلل فاشلة 😂 #TUNLBY

pic.twitter.com/mkdnPr4Rz9 — اهداف المباريات (@Top_Foottbal) November 15, 2019

​

تونس 3×1 ليبيا - هدف سيف الدين الخاوي من مرتدة سريعة #TUNLBY

pic.twitter.com/jluSa6r7q5 — اهداف المباريات (@Top_Foottbal) November 15, 2019

​

هدف ⚽️



الرابع من الخزري وكلمة السر المساكني 🔥



🇱🇾 1 - 4 🇹🇳#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/kDonM9C6kj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 15, 2019

​وفي الشوط الثاني تمكن سيف الدين الخاوي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم أضاف الخزري الهدف الرابع لنسور قرطاج في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.