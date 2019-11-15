بالفيديو... أهداف مباراة إسبانيا ومالطا في تصفيات "يورو 2020" (7 – صفر)

حقق منتخب إسبانيا، مساء اليوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، فوزا عريضا على ضيفه مالطا ضمن مباريات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2020"، بسبعة أهداف دون رد.

وبتلك النتيجة العريضة والسباعية النظيفة ضمن المنتخب الإسباني التأهل إلى بطولة "يورو 2020".

هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الأول " موراتا " HD



حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/MwFnPwXuhE — صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019

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هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الثاني " كازورلا " HD



حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/bRhm1EAbNe — صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019

​وسجل سباعية الماتادور الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 23 من زمن اللقاء، ثم سانتي كازورلا في الدقيقة 41.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الثالث " توريس " هدف ملعوب 😍😍👏 HD



حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/vlypPwyK8a — صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019

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هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الراااااااااااااابع HD



حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/zqfSLevuyv — صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019

​وأضاف باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62، وبعدها بدقيقة واحدة سجل بابلو سارابيا الهدف الرابع.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الخامس HD



حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/Et7rs2Ixx8 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019

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هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا السادس HD



حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/kmH24G3wH0 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019

​في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، أحرز داني أولمو الهدف الخامس لمنتخب إسبانيا، قبل أن يسجل جيرارد مورينيو الهدف السادس في الدقيقة 71، وأكمل خيسوس نافاز السباعية الدقيقة 86 من زمن المباراة.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا السابع " نافاس " رااااااااااااااااااااااائع HD



حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/m6a0mJDd9b — صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019

​وبتلك النتيجة تربع منتخب إسبانيا على المجموعة السادسة برصيد 23 نقطة مقابل 18 نقطة لصالح منتخب السويد صاحب المركز الثاني.