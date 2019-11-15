بالفيديو... أهداف مباراة إسبانيا ومالطا في تصفيات "يورو 2020" (7 – صفر)

وبتلك النتيجة العريضة والسباعية النظيفة ضمن المنتخب الإسباني التأهل إلى بطولة "يورو 2020".
هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الأول " موراتا " HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019
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هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الثاني " كازورلا " HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/bRhm1EAbNe
وسجل سباعية الماتادور الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 23 من زمن اللقاء، ثم سانتي كازورلا في الدقيقة 41.
هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الثالث " توريس " هدف ملعوب 😍😍👏 HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/vlypPwyK8a
هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الراااااااااااااابع HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/zqfSLevuyv
وأضاف باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62، وبعدها بدقيقة واحدة سجل بابلو سارابيا الهدف الرابع.
هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا الخامس HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/Et7rs2Ixx8
هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا السادس HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/kmH24G3wH0
في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، أحرز داني أولمو الهدف الخامس لمنتخب إسبانيا، قبل أن يسجل جيرارد مورينيو الهدف السادس في الدقيقة 71، وأكمل خيسوس نافاز السباعية الدقيقة 86 من زمن المباراة.
هدددددددددددددددددددددددددددددددددف إسبانيا السابع " نافاس " رااااااااااااااااااااااائع HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R13240600) November 15, 2019
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/m6a0mJDd9b
وبتلك النتيجة تربع منتخب إسبانيا على المجموعة السادسة برصيد 23 نقطة مقابل 18 نقطة لصالح منتخب السويد صاحب المركز الثاني.
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