محمد صلاح مع أطفال "ليفربول" في لقاء "الأسئلة الصعبة"... فيديو

نشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، جمعه بأطفال النادي الإنجليزي وهو يجيب على أسئلتهم.

المقطع المصور الذي نشره اللاعب المصري، والذي يندرج في برنامج "الأسئلة الصعبة" الذي يصوره النادي الإنجليزي، جمعه بأطفال النادي الإنجليزي دون سن الـ9 أعوام.

ووصفت إحدى الأطفال تقييم محمد صلاح الدفاعي في لعبة "الفيفا" بـ"الصادم"، في الوقت الذي اعتبر المصري التقييم بالعادل.

وأجابت طفلة على سؤال وجهه لها المصري حول فريقها المفضل، مجيبة بأنه مانشستر يونايتد فيما أقرت أخرى بأن إيفرتون هو فريقها المفضل.

وأعرب صلاح، عن رغبته في تعلم اللغة الإنجليزية بالشكل الذي ينطق به سكان مدينة ليفربول، وأمسك بالكتيب الذي كان نشر صورة له، في وقت سابق.

ليغني الأطفال بنهاية المقطع المصور أغنية مشجعي ليفربول، والتي يحتفون فيها بنجم الفريق عند تسجيل الأهداف.