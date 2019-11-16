ماني يشعل مواقع التواصل بتصرف يظهر "تواضعه"... فيديو

المقطع المصور يظهر نجم المنتخب السنغالي وهو يغادر حافلة منتخب بلاده، ليقف بجانب الحافلة لمساعدة أحد أعضاء الطاقم الفني والذي كان يقوم بنقل زجاجات المياه.
ليبادر ماني بحمل صندوق من زجاجات المياه مساعدا في نقلها إلى داخل المبنى الذي كان فريقه يقصده.
¡Qué crack que es este muchacho, por Dios! 👏👏 pic.twitter.com/DQDJszzGPc— Diario Olé (@DiarioOle) November 15, 2019
وأثار تصرف ماني إعجاب الكثيرن ممن كانوا بجانب الحافلة والمصورين المتواجدين، وعبر الكثيرون عن تواضع النجم السنغالي على الرغم من نجوميته.
هذا ويستعد السنغال لمواجهة إسواتيني يوم غد الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا 2021، ضمن المجموعة التاسعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)