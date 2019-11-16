ماني يشعل مواقع التواصل بتصرف يظهر "تواضعه"... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، وهو يقوم بتصرف نال إعجاب الكثيرين.

المقطع المصور يظهر نجم المنتخب السنغالي وهو يغادر حافلة منتخب بلاده، ليقف بجانب الحافلة لمساعدة أحد أعضاء الطاقم الفني والذي كان يقوم بنقل زجاجات المياه.

ليبادر ماني بحمل صندوق من زجاجات المياه مساعدا في نقلها إلى داخل المبنى الذي كان فريقه يقصده.

¡Qué crack que es este muchacho, por Dios! 👏👏 pic.twitter.com/DQDJszzGPc — Diario Olé (@DiarioOle) November 15, 2019

وأثار تصرف ماني إعجاب الكثيرن ممن كانوا بجانب الحافلة والمصورين المتواجدين، وعبر الكثيرون عن تواضع النجم السنغالي على الرغم من نجوميته.

هذا ويستعد السنغال لمواجهة إسواتيني يوم غد الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا 2021، ضمن المجموعة التاسعة.