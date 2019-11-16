تلقى رصاصة في منزله... تهديد بقتل مدرب إنتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية بتلقي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي، تهديدات بالقتل عبر طرد وصل له في منزله بإيطاليا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديلا سيرا" الإيطالية، المدير الفني الإيطالي تلقى طرد تضمن وجود رسالة تهديد بجانب رصاصة.

وقالت الصحيفة إن الشرطة الإيطالية لديها علم بالتهديد الذي وصل إلى كونتي، وستبدأ تحقيقا موسعا حول الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن كونتي سيحصل على حماية خاصة من الشرطة لدى منزل عائلته وفي مقر تدريبات فريقه بعد ذلك التهديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة التهديد التي وصلت إلى منزل كونتي، قد تكون مجرد مزحة، ولكن الشرطة الإيطالية ستتعامل مع الأمر بكل جدية.