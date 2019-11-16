تلقى رصاصة في منزله... تهديد بقتل مدرب إنتر

ووفقا لما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديلا سيرا" الإيطالية، المدير الفني الإيطالي تلقى طرد تضمن وجود رسالة تهديد بجانب رصاصة.
وقالت الصحيفة إن الشرطة الإيطالية لديها علم بالتهديد الذي وصل إلى كونتي، وستبدأ تحقيقا موسعا حول الأمر.
#Inter coach Antonio Conte is reportedly receiving police protection after he was sent a bullet along with a threatening letter https://t.co/wdXO5Z5FbS #FCIM #SerieA #Juventus #CFC pic.twitter.com/dR0M3zyd15— footballitalia (@footballitalia) November 16, 2019
وأوضحت الصحيفة أن كونتي سيحصل على حماية خاصة من الشرطة لدى منزل عائلته وفي مقر تدريبات فريقه بعد ذلك التهديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة التهديد التي وصلت إلى منزل كونتي، قد تكون مجرد مزحة، ولكن الشرطة الإيطالية ستتعامل مع الأمر بكل جدية.
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