بسبب الأوضاع الأمنية... مباراة للمنتخب القطري في طاجيكستان

يستعد المنتخب القطري لخوض مباراته المقبلة مع أفغانستان، في طاجيكستان، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" القطرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن المنتخب القطري، سيغادر إلى طاجيكستان، غدا الأحد، لملاقاة منتخب أفغانستان يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واختار الاتحاد الأفغاني، دولة طاجيكستان لإقامة مبارياته خلال التصفيات لتعذر إقامة المباريات على أرضه بسبب الأوضاع الأمنية هناك، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المنتخب القطري سيجري مرانه الرئيسي والوحيد يوم 18 وذلك قبل المباراة بيوم واحد، بحسب الصحيفة القطرية

ويأتي المنتخب القطري في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 9 نقاط للمنتخب العماني صاحب الترتيب الثاني وتحتل أفغانستان المركز الثالث ولها 4 نقاط تليها الهند في المركز الرابع بثلاث نقاط مقابل نقطة لبنغلاديش، التي يأتي ترتيبها في المركز الأخير.

ولم يشارك المنتخب القطري، في مباريات الجولة الخامسة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، لحصوله على راحة في هذه الجولة، التي شهدت مباراتي الهند مع أفغانستان وعمان مع بنغلاديش، بينما شارك في ذات اليوم، في مباراة دولية أمام نظيره منتخب سنغافورة وتغلب بهدفين دون رد.

وشهدت الجولة الأولى فوز قطر على أفغانستان 6-0 في الدوحة وعمان على الهند 2-1 في غواهاتي، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل قطر مع الهند 0-0 في الدوحة، بينما يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين والدور الثالث من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.