بالفيديو... "كاف" ينشر أفضل أهداف وأقوى تصديات الجولة الثالثة لأمم أفريقيا

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لأفضل الأهداف وأقوى التصديات لمنتخبات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في الجولة الثالثة، التي حسمت المتأهلين لنصف النهائي والمتنافسين على بطاقة الأولمبياد.

وظهر في فيديو أفضل التصديات، على الترتيب كل من حارس منتخب نيجيريا الأولمبي أدامو محمد، وتبعه حارس مرمى منتخب مالي الأولمبي كوامي باه، ثم حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي محمد صبحي، في إحدى التصديات الصعبة التي اختارها الاتحاد الأفريقي للأبرز في الجولة الثالثة.

كما نشر الاتحاد مقطع فيديو آخر لأفضل أهداف الجولة، حيث ظهر على الترتيب هدف لاعب منتخب كوت ديفوار كواديو دابيلا في مرمى زامبيا، وتبعه هدف لاعب منتخب غانا في مرمى منتخب مالي، ثم هدف لاعب منتخب مصر مصطفى محمد في شباك الكاميرون.

وفي نصف النهائي، تلعب جنوب أفريقيا أمام مصر، يوم الثلاثاء، المقبل على استاد القاهرة، والفائز يعبر مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كما تلعب كوت ديفوار أمام غانا يوم الثلاثاء المقبل أيضا على استاد القاهرة عقب نهاية مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

وفقدت نيجيريا لقبها الذي حصدته قبل 4 سنوات، لتغيب عن دورة الألعاب الأولمبية التي حصدت فيها 3 ميداليات سابقة، آخرها البرونزية على أرض ريو دي جانيرو.