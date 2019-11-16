بالفيديو... أهداف مباراة روسيا وبلجيكا 1-4 في تصفيات "يورو 2020"

حقق منتخب بلجيا فوزا كبيرا على منتخب روسيا بنتيجة (4-1)، اليوم السبت، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة لتصفيات أمم أوروبا 2020.

وسجل ثورغان هازارد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الهدف الأول لمنتخب بلجيكا في الدقيقة (19) وسجل شقيقه إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد الإسباني الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين (33 و40)، وعزز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بالرابع في الدقيقة (72)، فيما سجل جورجي دجيكيا في الدقيقة (79) هدف الشرف لأصحاب الأرض.

وجدد منتخب بلجيكا فوزها على منتخب روسيا بعدما كانت تغلب عليه بنتيجة (3-1) في الجولة الأولى في 21 مارس الماضي، وحقق انتصاره التاسع تواليا في التصفيات وحسم صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة بفارق 6 نقاط أمام روسيا، علما بأن المنتخبين كانا ضامنين تأهلهما إلى النهائيات.

وكانت بلجيكا بحاجة الى التعادل فقط لضمان إنهاء التصفيات في الصدارة.